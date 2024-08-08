Москва, 8 августа, 2024, 17:33 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин подписал закон о праве судебных приставов применять огнестрельное оружие, специальные средства и физическую силу при определённых обстоятельствах. Соответствующий документ опубликован 8 августа на официальном интернет-портале правовой информации.

ИЗВЕСТИЯ / Павел Волков

Ранее право применять оружие и спецсредства имели только приставы по обеспечению установленного порядка деятельности судов. Новый закон распространяет норму на всех сотрудников органов принудительного исполнения.

Согласно документу, приставы могут применить оружие при задержании лица, совершившего тяжкое или особо тяжкое преступление и пытающегося скрыться. При этом сотрудники обязаны предупредить гражданина о намерении использовать оружие и дать ему время на выполнение требований.

В случае применения силы, оружия или спецсредств судебный пристав должен сообщить об этом руководству и предоставить рапорт о случившемся в течение 24 часов.

Если из-за действий пристава гражданин получил ранения или погиб, сотруднику необходимо сообщить об этом прокурору и родственникам пострадавшего и по возможности сохранить место происшествия без изменений. За превышение полномочий пристав будет нести ответственность.

Как сообщало ИА Регнум, 14 июня Министерство юстиции подготовило правки в законопроект об уголовно-исполнительной системе, предполагающий расширение полномочий сотрудников федеральной системы исполнения наказаний (ФСИН). Они затрагивали вопрос применения физической силы, спецсредств (наручников, электрошокеров, палок и газовых устройств) и оружия при задержании осуждённых.