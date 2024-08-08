Москва, 8 августа, 2024, 17:28 — ИА Регнум. Столичные банки в первом полугодии 2024 года выдали порядка 22,9 тыс. кредитов по программе семейной ипотеки, их общая сумма составляет около 214 млрд рублей, сообщила руководитель департамента экономической политики и развития города Мария Багреева.

ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев

«В первом полугодии этого года в столице выдано на 52% больше кредитов, чем за тот же период прошлого года, а их объем вырос на 60%. В июне жители столицы оформили почти 7,8 тысячи займов на сумму более 73 миллиардов рублей — этот показатель стал рекордным за все время действия программы», — процитировала её пресс-служба департамента.

Уточнялось, что по итогам первого полугодия на «Семейную ипотеку» пришлись более половины всех ипотечных кредитов с государственной поддержкой, выданных в Москве.

Семейная ипотека является единственной льготной программой, в рамках которой можно рефинансировать уже существующий ипотечный кредит, добавила Багреева. В январе–июне 2024 года заёмщики рефинансировали 343 кредита, или около 1,5% от выданных займов, на сумму свыше 2,2 млрд рублей.

Как сообщало ИА Регнум, в июле семейную ипотеку со ставкой 6% продлили до 2030 года по поручению президента России Владимира Путина. Для жителей Москвы, Подмосковья, Санкт-Петербурга и Ленинградской области максимальная сумма кредита составляет 12 млн рублей, для остальных регионов — 6 млн рублей.

7 июня Путин, выступая на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума, предложил расширить программу семейной ипотеки по ставке 6% на покупку жилья в малых городах, предоставив доступ к ней семьям вне зависимости от возраста их детей.