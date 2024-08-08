Москва, 8 августа, 2024, 18:04 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин подписал закон, который вводит положения, когда использование военнослужащими гаджетов в специальной военной операции не будет предусматривать наказание. Документ 8 августа опубликовали на правовом портале.

Иван Шилов ИА REGNUM

Командиры воинских частей будут наделены правом принимать решение о дисциплинарном аресте бойцов за грубые нарушения. К ним в том числе относится ношение электронных изделий, с помощью которых можно распространять фото-, аудио-, видеоматериалы или геолокацию.

«Данное положение не распространяется на военнослужащих в случае, если электронные изделия используются ими для выполнения своих обязанностей», — говорится в законе.

Как сообщало ИА Регнум, в декабре 2023 года директор Центра военно-политических исследований МГИМО, доктор исторических наук Алексей Подберёзкин в беседе с ИА Регнум призвал ввести ответственность за публикацию снимков военных объектов. Он отметил, что во время спецоперации такая информация помогает противнику определить точное положение объекта.