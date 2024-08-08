Курск, 8 августа, 2024, 17:01 — ИА Регнум. Автозаправочные (АЗС) станции в Курской области оборудуют средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и бронезащитой, доложил 8 августа временно исполняющий обязанности главы региона Алексей Смирнов президенту Владимиру Путину.

РИА Новости/Наталья Селиверстова

«Мы с ними проводим работу, чтобы все заправочные комплексы были оборудованы системами РЭБ и бронезащитой», — сказал он.

Смирнов отметил, что топливно-энергетический комплекс принимает меры для бесперебойной работы заправок и обеспечения топливных резервов.

Как передавало ИА Регнум, в рамках доклада Смирнов отметил, что практически все регионы оказывают области помощь в эвакуации населения. При этом, по словам врио главы, в самой области достаточно жилья для переселения жителей с потенциально опасных территорий.

Ранее в Подмосковье эвакуировали 100 детей и 30 взрослых из подвергшегося атаке ВСУ региона. Всего в область прибыли 15 автобусов, жителей сопровождали фельдшеры и соцработники, отметил губернатор Московской области Андрей Воробьёв.

В Курской области 7 августа начал действовать режим чрезвычайной ситуации для ликвидации последствий захода ВСУ на территорию региона. Врио главы региона Алексей Смирнов заявил, что будет лично координировать работу сил единой государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС. Росгвардия усилила меры безопасности на Курской АЭС.