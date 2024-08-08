Москва, 8 августа, 2024, 16:51 — ИА Регнум. Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Алексей Смирнов поблагодарил президента России Владимира Путина за поддержку, оказываемую региону. Встреча в формате видео-конференц-связи, состоялась 8 августа.

Telegram-канал врио губернатора Курской области

«Прежде всего хочу поблагодарить за оказанное доверие <…>, за ту поддержку, которую вы оказываете населению Курской области», — заявил врио губернатора.

Оперативный штаб области, по словам Смирнова, начал работать сразу после попыток прорыва границы со стороны ВСУ. Врио главы региона координирует эту работу лично.

Российский лидер 8 августа обсудил ситуацию в регионе с врио губернатора Курской области. На встрече Смирнов заявил, что практически все регионы России оказывают помощь.

Глава государства заявил, что все жители области, которые из-за атак ВСУ вынуждены были покинуть дома, получат разовую выплату в размере 10 тыс. рублей.

Украинская армия 6 августа дважды попыталась прорваться в Курскую область. ВС России отбили атаку. ВСУ нанесли серию ударов по мирным кварталам в населённых пунктах области, целенаправленно атакуя людей, которые пытались выехать из приграничных районов.

Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов 7 августа доложил Путину, что операция в регионе закончится разгромом противника и выходом на госграницу. Российский лидер назвал атаку ВСУ масштабной провокацией.

В Минобороны России сообщили, что за сутки формирования ВСУ, пытавшиеся наступать в Курской области, потеряли до 400 военных и 32 единицы бронетехники.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова 7 августа назвала атаку ВСУ в Курской области очередным террористическим актом.