Краснодар, 8 августа, 2024, 17:37 — ИА Регнум. Крупнейший девелопер Краснодарского края AVA GROUP учредила именную стипендию для студентов в размере 500 тысяч рублей. Получить ее смогут победители ежегодного конкурса авторских проектов в области архитектуры и дизайна.

AVA Group

В конкурсе на получение стипендии могут принять участие студенты Института строительства и транспортной инфраструктуры (ИСТИ) Кубанского государственного технологического университета, архитектурно-строительного факультета Кубанского государственного аграрного университета и учащиеся по специальности «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений» в Краснодарском архитектурно-строительном техникуме.

Открытый конкурс на соискание именной стипендии от AVA GROUP будет проводиться ежегодно с 1 октября по 25 января. Чтобы принять в нем участие, студентам нужно будет заполнить заявку на корпоративном сайте холдинга, страница конкурса с полными условиями будет открыта с 1 октября. Конкурсантам надо рассказать о себе и приложить разработанный авторский проект в одной из номинаций: «Арт-объект», «Инновационные решения для жилой недвижимости», «Новая жизнь общественных пространств» и «Ноу-хау» — номинация для проектов на свободную тему.

Жюри оценит конкурсные работы с точки зрения их уникальности и креативности, жизнеспособности и экономической эффективности. Победители и призеры конкурсного отбора разделят общий призовой фонд в размере 3 млн рублей.

«Главный критерий отбора — это именно увлеченность и даже фанатизм в своей работе: чтобы стать профессионалом, человек должен постоянно стремиться к совершенству, постоянно учиться, постоянно пробовать новое, постоянно раздвигать рамки», — говорит президент AVA GROUP Ваган Арутюнян, который и стал инициатором учреждения стипендии. Он добавил, что на конкурсе в компании ожидают по-настоящему смелые, выдающиеся творческие работы и авторские проекты студентов.

В AVA GROUP не исключают, что наиболее удачные студенческие идеи могут реализованы в рамках девелоперских проектов компании. Такая возможность ценна для любого творческого человека, а для начинающих профессионалов может стать настоящим социальным лифтом в большую карьеру.

Кроме того, AVA GROUP поддержит именными стипендиями студентов Краснодарского архитектурно-строительного техникума, обучающихся по ведущим инженерно-техническим специальностям. Среди них проведут профессиональную олимпиаду, а лучшим 10 студентам назначат ежемесячную стипендию в размере 30 тысяч рублей.

«Этим конкурсом мы, конечно, хотим поддержать талантливых студентов и создать для них дополнительную мотивацию, чтобы они оставались в профессии и вырастали в больших профессионалов», — говорит Ваган Арутюнян. Он подчеркнул, что так каждый из студентов сможет участвовать в развитии Краснодарского края, в появлении новых современных объектов, повышении качества жизни в регионе, в том числе — в рамках проектов AVA GROUP.

«Мы будем рады, если с помощью конкурса сможем привлечь лучших и в свою команду: у нас всегда найдутся интересные задачи для талантливых людей», — заключил Арутюнян.