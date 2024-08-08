Москва, 8 августа, 2024, 16:46 — ИА Регнум. На Олимпийских играх в Париже российские спортсмены часто пересекаются с украинцами, но не провоцируют друг друга. Об этом 8 августа рассказала российская каноистка Олеся Ромасенко.

Александр Щербак/ТАСС Олеся Ромасенко

«Пересекаемся часто: в столовой, других местах <…> стараемся не разговаривать, не заводить диалог, чтобы не поднимать больные темы», — ответила россиянка на вопрос «Спорт-Экспресс» о контактах с украинской сборной.

По словам Ромасенко, ни россияне, ни украинцы не провоцируют друг друга на разговоры или конфликты.

При этом каноистка заявила, что с иностранными спортсменами на Олимпиаде всё обстоит иначе. Так, девушки из Польши, наоборот, поздравили россиянку, несмотря на результат.

В четвертьфинале на каноэ-одиночках на дистанции 200 метров Ромасенко заняла четвёртое место.

Как сообщало ИА Регнум, российские каноисты Захар Петров и Алексей Коровашков 8 августа не смогли завоевать медали на летних Олимпийских играх в Париже. В соревнованиях двоек на дистанции 500 м россияне финишировали четвёртыми, преодолев дистанцию за 1 минуту 41,27 секунды.

В июле Международный олимпийский комитет (МОК) утвердил 15 российских спортсменов в пяти видах спорта, которых в нейтральном статусе допустили до Олимпиады в Париже. Некоторые спортсмены отклонили предложение от участия в Играх.