Москва, 8 августа, 2024, 16:44 — ИА Регнум. Силы противовоздушной обороны (ПВО) армии России уничтожили беспилотник украинских войск в небе над Крымом. Об этом 8 августа сообщило Министерство обороны РФ.

Евгений Биятов/РИА Новости

Уточняется, что российские военные около 16:10 мск успешно пресекли очередную попытку Киева провести атаку по территории РФ с использованием дрона самолётного типа.

«Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Республики Крым», — проинформировали в ведомстве.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 8 августа Минобороны опубликовало запись уничтожения российскими военными двух украинских БПЛА типа «Баба-яга» в приграничном районе Курской области. На этих кадрах запечатлено, как российские беспилотники приближаются к дронам ВСУ и уничтожают их.

Утром 8 августа в оборонном ведомстве сообщили о двух сбитых в небе над Орловской и Курской областями беспилотниках ВСУ. Уточнялось, что их уничтожили дежурные средства ПВО.

Перед этим в Минобороны сообщили, что в ночь на 8 августа было сбито в общей сложности 16 украинских дронов. В ведомстве уточнили, что 14 из них сбили над Белгородской областью и ещё два — над Курской.