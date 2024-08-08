Москва, 8 августа, 2024, 16:35 — ИА Регнум. Схема движения транспорта временно изменится в Восточном, Северном и Южном административных округах Москвы, сообщил 8 августа официальный портал мэра Сергея Собянина.

Максим Блинов/РИА Новости

С 10 августа до 30 ноября из-за проведения строительных работ на участке местного проезда в районе дома 16, корп. 2, стр. 2 на Выборгской улице перекроют одну полосу движения.

С 01:30 10 августа по 05:30 12 августа будет перекрыт участок улицы Дубки от Красностуденческого проезда до дома 15 по проезду. С 01:30 17 августа по 05:30 19 августа закроют движение на участке улицы Дубки от дома 15 по Красностуденческому проезду до улицы Немчинова. Также в этот период для проезда будет недоступна одна из полос на улице Немчинова в районе её пересечения с улицей Дубки. Ограничения связаны с ремонтными работами.

С 16:00 11 августа до 03:00 12 августа на участке Малой Ширяевской улицы от стадиона «Связист» до Большой Тихоновской улицы из-за киносъёмок будут перекрывать движение на срок не более 10 минут.

11 августа с 16:00 до 21:00 краткосрочные перекрытия в переделах пяти минут затронут участок дублёра набережной Марка Шагала от улицы Лентулова до улицы Родченко.

Как сообщало ИА Регнум, в июле четыре столичные улицы временно стали пешеходными из-за проведения фестиваля «Лето в Москве». Масштабный проект объединил все летние фестивали в российской столице. На его площадках могут выступить все желающие. По словам Собянина, фестиваль станет самым продолжительным городским мероприятием в мире. Все 100 дней по всей Москве будут работать площадки с мастер-классами и другими активностями.