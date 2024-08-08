Тула, 8 августа, 2024, 16:21 — ИА Регнум. В Тульском областном суде состоялось первое выездное заседание по делу о геноциде советского народа нацистами и их пособниками на территории региона в годы Великой Отечественной войны. Иск был подготовлен по указанию генпрокурора РФ Игоря Краснова в рамках масштабного проекта «Без срока давности», который поддержал президент Владимир Путин.

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«В этом году Тульская область отметит 83-ю годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков. Я считаю, что сегодня, когда враг ведет против нашей страны информационную войну, искажая историю, для нас очень важно продолжать досконально изучать все обстоятельства бесчеловечных преступлений, совершенных фашистами во времена Великой Отечественной войны. Я уверен, что каждый житель понимает, как важно сохранять и защищать историческую память о подвигах наших предков, о страшных трагедиях тех лет и никогда не давать такому повториться», — отметил врио губернатора Дмитрий Миляев.

По словам и. о. главы региона, по иску была проделана огромная работа. В том числе, специалисты проанализировали архивные документы, нашли свидетелей. Также к делу привлекли краеведов, поисковиков и других профильных специалистов. Миляев поблагодарил сотрудников и руководителей прокуратуры Тульской области, региональные управления ФСБ и СК.

В ходе заседания прокурор Тульской области Александр Грицаенко представил ключевые факты и призвал признать их военными преступлениями и преступлениями против человечности.

По доверенности Миляева в заседании приняла участие министр культуры региона Татьяна Рыбкина. Она возглавляла рабочую группу по вопросам содействия реализации проекта «Без срока давности». Рыбкина рассказала о выявленных в результате работы специалистов фактов преступлений нацистов и их пособников против мирного населения и пленных красноаармейцев.

«Сегодня работа продолжается. Перед нами стоит задача активно популяризировать эту тему для сохранения исторической памяти о трагедиях прошлого. Это важно как для жителей нашего региона, так и для всей страны», — сказала она.