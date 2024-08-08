Москва, 8 августа, 2024, 15:58 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон запрете пропаганды наркотиков в СМИ и интернете. В нём также уточняются условия упоминания их в литературе и кино. Соответствующий документ опубликован 8 августа на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно новому закону, запрещается пропаганда наркотических средств, психотропов, наркосодержащих растений в СМИ и интернете. Речь идёт о распространении информации о способах, методах разработки, изготовления и использования, а также приобретения наркотических средств.

В тексте отмечается, что произведения искусства и литературы не попадут под запрет пропаганды наркотиков, если упоминание веществ оправдано жанром и является неотъемлемой частью художественного замысла.

Если такие произведения находятся в обороте, их необходимо маркировать информацией о вреде для здоровья потребления наркотиков, а также о запрете незаконного оборота веществ. Исключение составят произведения, обнародованные до 1 августа 1990 года.

Также запрет пропаганды наркотиков не коснётся медицинских, научных и учебных изданий, материалов оперативно-розыскной деятельности.

В документе конкретизируется понятие «антинаркотической пропаганды». Это распространение информации об уголовной и административной ответственности, установленной за незаконный оборот наркотических средств.

Закон вступит в силу с 1 сентября 2025 года.

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