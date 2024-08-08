Брюссель, 8 августа, 2024, 16:35 — ИА Регнум. Действия Вооружённых сил Украины в Курской области никак не повлияют на военную и финансовую поддержку Киева со стороны Евросоюза. Такое заявление 8 августа сделал представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано.

Ye Pingfan/Zuma/TASS

«Наша позиция определена рядом решений Европейского совета, и она остается неизменной с февраля 2022 года: это полная поддержка Украины и её военных усилий», ― подчеркнул он.

Стано уточнил, что речь идёт о политической, финансовой, дипломатической и военной помощи. По его словам, ЕС находится в постоянном контакте с партнёрами в Киеве.

Что касается событий в Курской области, действия украинской армии Стано комментировать не стал, упомянув при этом о праве защищать себя, которое, по его словам, включает также право наносить удары по противнику на его территории.

«Евросоюз никак в этом не задействован и не комментирует оперативную ситуацию на земле. Но мы полностью поддерживаем украинские действия по защите суверенитета и территориальной целостности», ― констатировал представитель внешнеполитической службы ЕС.

Как сообщало ИА Регнум, ВСУ 6 августа совершили две попытки прорыва границы с Россией в Курской области. В ходе первой из них на территорию РФ попытались проникнуть 300 украинских военных при поддержке 11 танков и более 20 бронемашин. Российские силы отбили обе атаки.

Президент России Владимир Путин назвал действия ВСУ масштабной провокацией. Он подчеркнул, что украинские войска обстреливают жилые дома и машины скорой помощи, в том числе используют ракеты для таких ударов.

Заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак подчеркнул, что нападение украинских военных на Курскую область повышает риск эскалации обстановки.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призвала международное сообщество осудить преступные атаки Киева на российскую территорию. Дипломат также назвала атаку ВСУ в Курской области очередным террористическим актом.

Официальный представитель Белого дома Джон Кирби заявил на брифинге 7 августа, что США намерены запросить разъяснения у киевского режима относительно атаки ВСУ. Он добавил, что позиция США в части применения американского оружия по территории России «не претерпела изменений».

Официальный представитель Госдепартамента США Мэттью Миллер заявил, что вылазка ВСУ в Курскую область является самостоятельным решением Киева. Он также рассказал, что киевский режим якобы не уведомлял Вашингтон заранее о своих планах.