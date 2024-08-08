Гагра, Абхазия, 8 августа, 2024, 16:37 — ИА Регнум. Россия не намерена создавать военно-морскую базу в Очамчирской бухте в Абхазии, заявил журналистам глава МИД Абхазии Сергей Шамба.

РИА Новости

«Что касается очамчирского порта, то речь не идет об открытии там военно-морской базы», — процитировала его «Газета.Ru».

Шамба напомнил, что в Абхазии дислоцируется 7-я военная база ВС РФ. Кроме того, российские пограничники играют очень важную роль в вопросах безопасности республики, добавил глава МИД.

Как сообщало ИА Регнум, президент Абхазии Аслан Бжания в октябре 2023 года заявил, что Россия построит в Очамчирской бухте пункт постоянного базирования кораблей Военно-морского флота. Москва и Сухум подписали соответствующее соглашение.

В январе 2024 года Шамба, будучи секретарём Совета безопасности Абхазии, не исключил, что пункт базирования ВМФ России в Очамчирской бухте может начать действовать уже в этом году. Он также подчеркнул, что после того, как РФ взяла на себя ответственность за безопасность республики, не было ни одного случая захвата судов в Чёрном море у абхазского побережья.