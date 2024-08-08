Москва, 8 августа, 2024, 15:50 — ИА Регнум. Российские пользователи в четверг, 8 августа, начали массово жаловаться на проблемы с доступом к видеохостингу YouTube. Об этом свидетельствуют данные портала «Сбой.РФ».

Известия/Дмитрий Коротаев

«На основе обращений и отчётов посетителей, сегодня, 08 августа 2024, наблюдаются проблемы или сбой у YouTube», — уточняется на сайте.

По последним данным, на портал поступили почти 18 тыс. жалоб. 21% обращений пришёлся на Москву, 8% — на Санкт-Петербург, 5% — на Краснодарский край.

Пользователи на сайте пишут, что некоторым не удаётся загрузить главную страницу. Также возникают проблемы с загрузкой видео даже в низком качестве. Чаще жалуются на невозможность посмотреть ролики с компьютеров и телевизоров. На смартфонах видеохостинг, по словам россиян, работает со сбоями.

Как сообщало ИА Регнум, 3 августа стало известно, что видеохостинг перестал воспроизводить ролики высокого качества почти во всех браузерах в России. Пользователи отмечали, что на части стационарных устройств видео загружалось, а на других устройствах (у тех же пользователей) — нет.

Ранее в Госдуме предупредили о вероятном замедлении работы YouTube на 70%. Отмечалось, что российские дата-центры, сотрудничающие с платформой Google (владельцем YouTube), планируют в ближайшее время прекратить работу с компанией по «серым» схемам.

Роскомнадзор 26 июля заявил, что многочисленные нарушения российского законодательства, неуважение к России и её гражданам являются основанием для принятия мер в отношении YouTube. Уточнялось, что у властей РФ имеется достаточно инструментов «для мотивации» владеющей видеохостингом компании в сложившейся ситуации.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова напомнила, что YouTube начал массово блокировать аккаунты российских общественных деятелей, артистов и СМИ, препятствуя свободному распространению информации. Российские регуляторы могут воспользоваться «юридическим инструментарием» против видеохостинга в связи с систематическими нарушениями законодательства страны, подчеркнула спикер ведомства.