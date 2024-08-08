Анталья, Турция, 8 августа, 2024, 15:37 — ИА Регнум. Семеро россиян остаются в больницах после аварии с микроавтобусом в турецкой провинции Мугла. Об этом 8 августа сообщило генконсульство РФ в Анталье.

Walter G. Allgöwer/Global Look Press

Отмечается, что около 7:00 мск автобус, перевозивший в аэропорт российских и казахских туристов, столкнулся с грузовиком. ДТП произошло на трассе Бодрум — Мугла в районе города Миласа.

«В больницах остаются семеро россиян. Им оказывается необходимая медицинская помощь. Один из них получил тяжёлые травмы», — приводит сообщение телеканал RT.

В дипмиссии отметили, что находятся в постоянном контакте с турецкими властями, туроператором и страховой компанией, чтобы пострадавшие как можно скорее получили лечение и вернулись домой.

Ранее турецкие СМИ сообщали, что после удара микроавтобус перевернулся и лёг на бок на обочине. Водителя грузовика задержали.

Как ранее передавало ИА Регнум, в ночь на 4 августа в турецком городе Аланья мотоциклист сбил на пешеходном переходе гражданку России и её дочь. Байкер ехал на высокой скорости. Женщина получила тяжёлые травмы.