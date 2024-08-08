Москва, 8 августа, 2024, 15:37 — ИА Регнум. Гостей форума-фестиваля «Территория будущего. Москва 2030» ждут экспозиции достижений московских производителей, градостроителей, а также планы по развитию городского хозяйства и внедрению передовых технологий в сферах здравоохранения и образования. Кроме обширной развлекательной программы, на форуме-фестивале представят и стратегии развития Москвы.

Пресс-служба департамента услуг и торговли Москвы

Всего на форуме-фестивале «Территория будущего. Москва 2030» задействовано более 30 площадок в разных частях города. На площадке в Гостином Дворе рассказывают о стратегии развития Москвы до 2030 года в социальной сфере, медицине и образовании.

На площадке в Гостином Дворе организована экспозиция, которая символизирует единение человека, семьи и мегаполиса — то, из чего состоит уникальная ДНК столицы. Тематика раскрыта в визуальном оформлении входной группы, информационных стоек, сувенирной продукции и большинства экспозиций. Так, на остановке «Библиотека. Словарь поколений» изображены буквы, символизирующие разные возрастные группы — от 1946 года до настоящего времени, которые объединяются в единое целое как неразрывный код столицы.

Сегодня в Москве можно встретить четыре поколения, каждое из которых вносит свой неповторимый вклад в ДНК города, отмечает представитель соцблока мэрии. Это стало возможным благодаря реализации социальных программ, направленных на рост продолжительности и улучшение качества жизни.

mos.ru

Московская система социальной поддержки охватывает порядка 4,5 млн москвичей — это каждый третий житель столицы. Это и семьи с детьми, в том числе многодетные, жители старшего возраста, москвичи с особенностями здоровья, участники специальной военной операции (СВО) и члены их семей и многие другие.

В столице активно развиваются программы для досуга, самореализации и оздоровления москвичей серебряного возраста. В частности, к проекту «Московское долголетие» за время его работы присоединилось больше 570 тыс. жителей столицы старшего поколения.

В ближайшие годы власти города завершат формирование сети центров московского долголетия. Такие центры появятся в каждом районе. Также в планах города — расширение сети организаций-поставщиков, благодаря чему в проекте появится еще больше интересных и полезных занятий.

Ещё одно приоритетное направление работы — поддержка участников СВО и членов их семей. Так, столичное правительство первым в России создало Единый центр поддержки бойцов специальной военной операции их родственников: в них можно получить комплексную помощь. В будущем планируется открытие специализированного социально-реабилитационного центра, который станет ведущей базой оздоровления, социальной реабилитации и поддержки для ветеранов СВО.

В сфере медицины столичные власти намерены завершить модернизацию инфраструктуры городского здравоохранения, разрабатывать и внедрять инновационные цифровые решения. Также власти обеспечат возможность для постоянного повышения квалификации врачей, медицинских сестёр и других специалистов.

Одна из основных задач московской медицины в ближайшие годы — превратить искусственный интеллект (ИИ) в базовую медицинскую технологию. ИИ будет анализировать медицинские карты пациентов и выявлять риски возникновения тех или иных заболеваний, «помогая» медицинским работникам. Масштабная цифровизация позволит добиться безбумажной среды, чтобы врачи не тратили время на бумажную работу, а также поможет сделать телемедицинские консультации привычной практикой для всех москвичей.

Активно развивается в Москве и сфера образование. За последнее десятилетие в столице зафиксирован большой рост числа учащихся в школах, поэтому власти начинают масштабную программу капитального ремонта московских школ. В новых помещениях школьников и учителей будут ждать универсальные и специализированные кабинеты, оснащённые удобной модульной мебелью и современным оборудованием, современные медиатеки, комфортные рекреации.

Планируется и дальнейшее развитие предпрофессиональных классов, которые помогают школьникам готовиться к будущей профессии. В ближайшие пять лет в столичной мэрии планируют создать единые условия для обучения в таких классах в каждом районе столицы. Кроме того, продолжается модернизация программ обучения и инфраструктуры колледжей, а педагогам столицы обеспечат все возможности для повышения квалификации.

Улучшать качество образования в Москве поможет и дальнейшая цифровизация. Так, развитие получит Московская электронная школа (МЭШ). Уже сейчас платформой пользуются более 3 млн москвичей: учащиеся, родители и педагоги. В ближайшее время на платформе будут расширять учебные материалы, развивать доступные сервисы и внедрять ИИ-решения.