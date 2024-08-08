Париж, 8 августа, 2024, 15:33 — ИА Регнум. Волейболист сборной Франции с русскими корнями Евгений Гребенников пошутил об отсутствии российской команды на летних Олимпийских играх в Париже.

Panoramic/Zuma/TASS

«Я очень рад, что России нет, ха-ха. Просто у вас очень сильная сборная», — заявил он в интервью спортивному порталу «Чемпионат.com».

Журналист поинтересовался у спортсмена, был бы турнир сильнее, если бы на соревнованиях присутствовала сборная России.

«Конечно», — ответил Гребенников.

Волейболист выразил уверенность, что сборная России захотела бы взять реванш у сборной Франции за поражение на Олимпиаде в Токио. По его словам, без российской сборной у французской команды шансов больше.

Евгений Гребенников — сын советского волейболиста и тренера Бориса Гребенникова. Он вырос во Франции и играл за французскую сборную. Сейчас спортсмен выступает за санкт-петербургский «Зенит».

На Олимпийских играх в Париже сборная Франции по волейболу вышла в финал. В полуфинале французские волейболисты одержали победу над сборной Италии со счётом 3:0.

Как сообщало ИА Регнум, в июле Международный олимпийский комитет (МОК) утвердил 15 российских спортсменов в пяти видах спорта, которых допустили до Олимпиады в Париже. Россияне выступают на Олимпийских играх в нейтральном статусе. Некоторые спортсмены отклонили предложение от участия в Олимпиаде.

Олимпийские игры в Париже начались 26 июля и завершатся 11 августа. Паралимпиада пройдёт с 28 августа по 8 сентября.