Мелитополь, 8 августа, 2024, 16:40 — ИА Регнум. Западные страны уже нынешней осенью попытаются инициировать реальные мирные переговоры по украинскому конфликту. Об этом 8 августа заявил глава комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

Сергей Холодилин/БелТА/ТАСС

«Реальные попытки начать мирные переговоры по Украине со стороны Запада будут этой осенью», — процитировала его слова «Российская газета».

По мнению главы комиссии ОП, Запад устаёт от поддержки Киева и понимает, что в скором времени может потерять всё пространство бывшей Украины.

Рогов уточнил, что на фоне этого западные страны будут пытаться зафиксировать контроль хоть над чем-то на Украине, а также будут стремиться обмануть Россию различными вариантами урегулирования конфликта по типу Минских соглашений.

Как сообщало, 6 августа секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу заявил, что Киев и Запад любой ценой пытаются добиться паузы в конфликте, которая нужна им только лишь для перегруппировки войск. Он подчеркнул, что российская сторона не собирается верить их словам.

Секретарь Совбеза также указал на то, что украинские войска за два неполных месяца боевых действий потеряли свыше 115 тыс. бойцов и 3 тыс. единиц бронетехники. Шойгу подчеркнул, что этих потерь можно было избежать, если бы Киев согласился с предложением президента России Владимира Путина начать мирные переговоры.

Путин в середине июня заявил о готовности Москвы возобновить мирные переговоры. Глава государства назвали условиями для этого вывод украинских войск с территории ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, отказ Украины от вступления в НАТО и отмену Западом антироссийские санкции. Он добавил, что в международных договорах должен быть закреплён статус Крыма, Севастополя, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как субъектов РФ, а также гарантированы права русскоязычных граждан Украины.