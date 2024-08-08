Подписан ФЗ о признании нежелательными организаций с зарубежным госучастием
Москва, 8 августа, 2024, 15:23 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин подписал закон, разрешающий признавать нежелательными организации, учредителями которых являются иностранные государственные органы, следует из документа.
«Нежелательной на территории России может быть также признана деятельность не входящей в структуру органов государственной власти иностранного государства <…> учредителем которой являются госорганы иностранного государства», — говорится в тексте Федерального закона.
При этом исключением станут международные межправительственные организации, членом которых является Россия.
Как сообщалоИА Регнум, Совет Федерации 2 августа одобрил законопроекты, устанавливающие административную и уголовную ответственность за участие в деятельности нежелательных в России организаций. Закон также предусматривает уголовную ответственность за осуществление деятельности иностранной или международной организации, признанной нежелательной в стране.
Генеральная прокуратура России 5 августа признала деятельность немецкой неправительственной организации «Фонд Конрада Аденауэра» нежелательной в России. Организация распространяет материалы, дискредитирующие руководство страны.