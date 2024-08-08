Москва, 8 августа, 2024, 15:23 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин подписал закон, разрешающий признавать нежелательными организации, учредителями которых являются иностранные государственные органы, следует из документа.

Администрация Президента РФ

«Нежелательной на территории России может быть также признана деятельность не входящей в структуру органов государственной власти иностранного государства <…> учредителем которой являются госорганы иностранного государства», — говорится в тексте Федерального закона.

При этом исключением станут международные межправительственные организации, членом которых является Россия.

Как сообщалоИА Регнум, Совет Федерации 2 августа одобрил законопроекты, устанавливающие административную и уголовную ответственность за участие в деятельности нежелательных в России организаций. Закон также предусматривает уголовную ответственность за осуществление деятельности иностранной или международной организации, признанной нежелательной в стране.

Генеральная прокуратура России 5 августа признала деятельность немецкой неправительственной организации «Фонд Конрада Аденауэра» нежелательной в России. Организация распространяет материалы, дискредитирующие руководство страны.