Москва, 8 августа, 2024, 15:23 — ИА Регнум. Следователи в Москве возбудили ещё одно уголовное дело в отношении мигранта из Узбекистана, ранее уже арестованного за педофилию. Об этом ИА Регнум сообщил источник.

Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Как рассказал собеседник агентства, в ходе расследования удалось выявить новые эпизоды преступлений 32-летнего Эльшада в отношении детей. Так, следователи выяснили, что в феврале прошлого года мужчина начал переписываться в одной из соцсетей с 12-летней девочкой. Он убедил ребёнка отправить фото и видео интимного характера.

В отношении Эльшада возбудили дело по статье о распространении детского порно. Ранее мужчина уже был арестован за педофилию, в отношении него также возбудили дело о насильственных действиях сексуального характера.

В марте сообщалось, что в подмосковном Красногорске задержали 33-летнего сатаниста и сторонника нацистской идеологии за изнасилование 14-летней девочки. Помимо этого, он нападал на случайных людей на улице и угрожал расправой тем, кто оскорблял его в социальных сетях.