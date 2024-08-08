Москва, 8 августа, 2024, 14:51 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин подписал закон, запрещающий распространение информации, содержащей изображение противоправных и насильственных действий, к которой относятся и так называемые треш-стримы. Документ опубликован 8 августа на официальном портале правовой информации.

Михаил Метцель/РИА Новости Владимир Путин

Закон вводит понятие треш-стримов, под которыми понимается «информация, оскорбляющая человеческое достоинство и общественную нравственность, выражающая явное неуважение к обществу, содержащая изображение действий с признаками противоправных, в том числе насильственных, и распространяемая из хулиганских, корыстных или иных низменных побуждений».

Согласно документу, распространение треш-стримов предусматривает административные штрафы в размере от 50 тыс. до 100 тыс. рублей для граждан, от 100 тыс. до 200 тыс. рублей для должностных лиц и от 800 тыс. до 1 млн рублей для юридических лиц. Помимо штрафов, предусматривается конфискация техники, которая использовалась для создания подобных материалов. Протоколы о правонарушениях смогут составлять сотрудники органов внутренних дел и Роскомнадзора.

Как ранее сообщало ИА Регнум, инициатором закона стал председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков. По его словам, работа над документом велась более трёх лет. Сенатор также рассказал, что в Совфеде неоднократно получали обращения граждан с информацией о жертвах треш-стримов.