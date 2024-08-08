Каховка, Херсонская область, 8 августа, 2024, 14:34 — ИА Регнум. Над Каховским городским округом впервые заметили истребители F-16. Об этом 8 августа сообщил глава округа Павел Филипчук.

Иван Шилов ИА REGNUM

Он отметил, что истребители летают, чтобы посеять среди жителей Каховки панику и подорвать веру в победу. Чиновник призвал сохранять стойкость духа и не паниковать.

«Уверен, срок службы у этих летунов комариный, скоро все их собьют и уничтожат», — заявил Филипчук в видеообращении в Telegram-канале.

Он выразил уверенность в том, что все переданные ВСУ натовские самолёты скоро станут экспонатами на Поклонной горе в Москве.

Как сообщало ИА Регнум, 4 августа журнал The Economist опубликовал материал о том, что ВСУ получили первые F-16. Киевский режим получил девять самолётов и до конца года получит ещё столько же. К концу следующего года ВСУ в общей сложности передадут 79 истребителей.

Глава киевского режима Владимир Зеленский 5 августа заявил, что ВСУ получили несколько F-16, не уточнив их количество.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 7 августа заявила, что F-16 не изменят ситуацию в зоне спецоперации и не помогут ВСУ. Напрасно Киев надеется на самолёты НАТО как на «волшебную таблетку», отметила дипломат.