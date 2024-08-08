Москва, 8 августа, 2024, 14:35 — ИА Регнум. Двоих детей, пострадавших при обстреле Курской области украинскими боевиками, 8 августа доставили для лечения в Москву.

Владимир Смирнов/ТАСС

По информации RT, они находятся в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии.

Департамент здравоохранения Москвы уточнил, что в столицу доставят из Курской области пятерых пострадавших, в том числе двоих детей и военкора ВГТРК Евгения Поддубного.

Как сообщало ИА Регнум, мэр Москвы Сергей Собянин 7 августа заявил, что столица готова принимать для лечения жителей Курской области, пострадавших от атак ВСУ. Он также направил в этот регион врачей для помощи коллегам.

В Московскую область 8 августа привезли 100 детей и 30 взрослых, эвакуированных из Курской области. В Подмосковье подготовили более 400 мест для приёма жителей пострадавших районов.

ВСУ начали атаковать Курскую область 6 августа. За этот день они дважды попытались прорваться через границу РФ. 7 августа Минобороны сообщило, что российские подразделения не допустили продвижения противника вглубь территории России.

Утром 8 августа Министерство обороны РФ обороны сообщило, что потери ВСУ с начала их атак на Курскую область составили 660 военных и 82 единицы бронетехники. Российские бойцы продолжают операцию по уничтожению противника.

Президент России Владимир Путин назвал атаку ВСУ масштабной провокацией. Он отметил, что украинские боевики обстреливают жилые дома и машины скорой помощи, в том числе применяют ракеты. Глава государства распорядился помочь жителям Курской области.