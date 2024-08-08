Москва, 8 августа, 2024, 14:24 — ИА Регнум. Гостей образовательных площадок форума-фестиваля «Территория будущего. Москва 2030» ждут творческие мастер-классы, познавательные лекции, знакомство с разработками в области робототехники и разнообразные экскурсии. Москвичи и гости столицы могут получить не только яркие эмоции, но и новые знания.

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В Гостином дворе работает площадка «Творческая мастерская» — школа будущего, где развивают таланты детей. Здесь юных гостей форума-фестиваля ждут разнообразные мастер-классы.

Тех, кто интересуется вопросами здоровья, приглашают на цикл тематических бесед с врачами. Так, в субботу, 10 августа, в 15:00 дерматовенеролог Эдуард Демченко расскажет об уходовых и солнцезащитных средствах, витаминах и микроэлементах, которые помогают продлить молодость кожи и тела в целом.

В парке «Зарядье» подготовили несколько образовательных мероприятий в рамках программы «Культурный город». 8 августа ее откроют участники московского историко-этнографического клуба «Белый камень». Всех ценителей народного творчества приглашают в малый амфитеатр парка на лекцию о фольклоре, традициях и истории казачества. Затем на мастер-классе желающие смогут познакомиться с особенностями исполнения донской песни и танца.

В «Лужниках» на площадке Южного спортивного ядра можно будет узнать, что такое фиджитал-спорт, как в нем сочетаются традиционные дисциплины с виртуальной реальностью и что сделано в городе для развития инфраструктуры функционально-цифрового спорта. Все это гости выяснят во время общения с руководителем Всероссийской федерации фиджитал-спорта Дмитрием Григорьевым. Лекция пройдет 12 августа в 12:00.

Более чем на 50 объектах городской инфраструктуры пройдут дни открытых дверей. Гости узнают, как работают городские службы и что делает Москву одним из самых современных мегаполисов мира. Например, посетители станции водоподготовки «Мосводоканала» смогут узнать о технологиях очистки воды, а на городских предприятиях гости увидят этапы производства лифтов и асфальта, попробуют себя в роли лаборантов Мосгаза, услышат о тонкостях озеленения и многое другое.