Челябинск, 8 августа, 2024, 14:15 — ИА Регнум. В Челябинске чиновники отказали в выплатах участнику специальной военной операции Андрею Щербакову из-за его многолетней службы. Об этом 8 августа сообщила «Газета.Ru».

Алексей Майшев/РИА Новости

Отмечается, что Щербаков уже 20 лет служит в Вооружённых силах РФ, а с 2022 года участвует в специальной военной операции. В сентябре 2022-го он перезаключил контракт с Минобороны сроком на 12 лет.

«Кадровый военнослужащий много лет служит в рядах Вооружённых сил, а это значит, что на эту дату продления контракта мужчина не состоял на воинском учёте в военкоматах Челябинской области, не был отобран пунктом отбора на военную службу по контракту», — заявили в региональном министерстве социальных отношений.

Там уточнили, что назначить региональные выплаты могут только тем, кто впервые заключил контракт с Минобороны через пункт отбора.

Жена Щербакова не согласилась с решением чиновников, отметив, что в других регионах кадровым военным выплаты предоставляются вне зависимости от места заключения контракта.

Как сообщало ИА Регнум, 29 мая президент России Владимир Путин поставил участников СВО в пример чиновникам. Он отметил, что власти должны работать постоянно и напряжённо, как бойцы на передовой специальной военной операции.