Москва, 8 августа, 2024, 14:43 — ИА Регнум. Временно закрытую станцию Московского метрополитена «Волгоградский проспект» открыли для пассажиров. Об этом 8 августа сообщил московский департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Евгений Биятов/РИА Новости

«Станция «Волгоградский проспект» открыта для входа и выхода пассажиров», — говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

Отмечается, что посадка и высадка пассажиров на станции производятся в штатном режиме, а движение поездов на Таганско-Краснопресненской линии московского метро введено в график.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 8 августа станция метро «Волгоградский проспект» была временно закрыта для входа и выхода, а электропоезда по ней проезжали без остановки. В дептрансе отмечали, что такие меры были приняты по требованию полиции.

31 мая на Сокольнической линии Московского метрополитена произошёл масштабный сбой в движении поездов. Движение от станции «Университет» до «Парка культуры» приостановили, а в обратном направлении они шли с увеличенными интервалами.

Причиной произошедшего стала небольшая техническая неисправность. По окончании работ на участке Сокольнической линии московского метро движение поездов ввели в график.