Москва, 8 августа, 2024, 14:05 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин одобрил подписание соглашения с Южной Осетией о пенсиях сотрудников уголовно-исполнительной системы. Соответствующий документ размещен на официальном портале правовой информации.

Администрация Президента России

«Принять предложение правительства Российской Федерации о подписании соглашения с Республикой Южная Осетия о порядке пенсионного обеспечения сотрудников органов принудительного исполнения и органов уголовно-исполнительной системы и членов их семей», — указано в распоряжении.

Соглашение от российской стороны будет подписано минюстом по достижении договорённости с представителями Южной Осетии.

Согласно проекту соглашения, в выслугу лет для назначения пенсий сотрудникам начнут засчитывать службу в вооружённых силах, органах безопасности, органах внутренних дел, органах уголовно-исполнительной системы РФ и Южной Осетии и бывшего СССР, а также в объединенных вооружённых силах СНГ. При этом установленная выслуга лет не может быть изменена другой стороной.

Как сообщало ИА Регнум, в 2023 году Путин отметил, что отношения России и Южной Осетии носят особый характер. Он подчеркнул, что они развиваются по всем направлениям, в том числе в экономике.