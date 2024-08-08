Москва, 8 августа, 2024, 13:59 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин назначил вице-премьера Дмитрия Патрушева руководителем рабочей группы по устранению загрязнения окружающей среды на территории города Усолья-Сибирского в Иркутской области, следует из распоряжения главы государства.

Сергей Бобылев/РИА Новости Вице-премьер Дмитрий Патрушев

«Назначить руководителем межведомственной рабочей группы по обеспечению предупреждения и устранения загрязнения окружающей среды на территории городского округа Усолье-Сибирское <…> Патрушева Д. Н.», — говорится в документе.

Распоряжение вступает в силу 8 августа.

Как сообщало ИА Регнум, президент России Владимир Путин 8 августа призвал уложиться в сроки по ликвидации полигона «Красный Бор» в Ленинградской области. Глава государства выразил надежду на то, что полигон ликвидирую за 14 месяцев. Как сообщил глава Минприроды Александр Козлов, работы начнутся в ноябре–декабре.

В конце июля Патрушев заявил, что рекультивация полигона «Красный Бор» выполнена на 60%. Во время поездки в регион он заявил, что объект не представляет опасности для жителей.