Киев, 8 августа, 2024, 13:39 — ИА Регнум. Украине «досадно», что власти Нигера вслед за Мали разорвали с ней дипломатические отношения. Об этом говорится в сообщении украинского МИД, опубликованном 8 августа в Telegram-канале.

РИА Новости

«Досадно, что власти Нигера приняли решение о расторжении дипломатических отношений с Украиной, не проведя никаких расследований инцидента в Мали и не предоставив никаких доказательств, касающихся причин такого шага», — заявили в МИД.

Там добавили, что Украина отвергает любые обвинения в поддержке терроризма, нарушении Устава ООН и международного права, а обвинения правительства Нигера «не выдерживают никакой критики, безосновательны и не соответствуют действительности».

Как сообщало ИА Регнум, 5 августа власти Мали разорвали дипломатические отношения с Украиной из-за поддержки Киевом вооружённых террористов, ведущих бои с правительственными войсками и группой «Вагнер». В Бамако отметили, что «с глубоким шоком» восприняли заявление представителя Главного управления разведки минобороны Андрея Юсова о причастности Киева к нападению террористов, которое привело к войне.

Вечером 6 августа власти Нигера приняли решение о немедленном разрыве дипотношений с Украиной из-за поддержки Киевом террористических группировок. Власти африканской страны также заявили о намерении обратиться в Совбез ООН в связи с украинской агрессией.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 7 августа заявила, что Киев принял решение открыть «второй фронт» в Африке из-за невозможности победить Россию на поле боя. Дипломат уточнила, что киевский режим для этого потворствует террористическим группировкам в дружественных Москве африканских странах.

Газета The Financial Times отметила, что разрыв властями Мали и Нигера дипотношений с Украиной может свести на нет усилия Киева по наращиванию связей с Глобальным Югом и поиску поддержки в конфликте с Москвой. Автор охарактеризовал эту ситуацию как символическое поражение Киева, уточнив, что многие государства Африканского континента либо придерживаются нейтральной позиции по украинскому конфликту, либо поддерживают Россию.