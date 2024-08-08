Москва, 8 августа, 2024, 13:28 — ИА Регнум. Российские военные впервые уничтожили британский бронетранспортёр Spartan в зоне специальной военной операции. Об этом 8 августа сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Cpl Kellie Williams, RLC/MOD Британский бронетранспортер Spartan

Он уточнил, что удар по бронетранспортёру нанесли в зоне действия группировки войск «Центр». Кроме того, ВСУ за сутки потеряли здесь до 360 военнослужащих, три боевые бронированные машины, восемь автомобилей, американскую 155-милиметровую гаубицу М777, 152-милиметровую пушку «Гиацинт-Б», 122-милиметровую самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика».

«Подразделения группировки нанесли поражение формированиям 1-й танковой, 31-й, 32-й, 117-й механизированных, 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ, 109-й и 111-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Николаевка, Тарасовка, Торецк, Гродовка и Пантелеймоновка Донецкой Народной Республики», — сказал представитель оборонного ведомства.

ВС России отразили две контратаки штурмовых групп 25-й воздушно-десантной и 142-й пехотной бригад противника.

Как сообщало ИА Регнум, в июле российские военные впервые уничтожили боевую машину зенитного пушечно-ракетного комплекса (ЗПРК) «Тунгуска». Удар по ней нанесли в зоне ответственности российской группировки войск «Север». 22 июня Конашенков проинформировал об уничтожении боевой бронированной машины Senator производства Канады в зоне действия группировки войск «Восток».