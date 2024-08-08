Москва, 8 августа, 2024, 13:27 — ИА Регнум. Подразделения российской группировки войск «Север» нанесли поражение бригадам ВСУ в Курской, Сумской и Харьковской областях, сообщил на брифинге 8 августа официальный представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Станислав Красильников/РИА Новости

На этом направлении российские военные нанесли поражение живой силе и технике бригад ВСУ в районах населённых пунктов Журавка, Беловоды, Юнаковка в Сумской области, Волчанск в Харьковской области и Дарьино в Курской области.

«Потери ВСУ составили до 415 военнослужащих, четыре танка <…>, две станции радиоэлектронной борьбы «Буковель-AD», — заявил генерал-лейтенант.

Подразделения ВС России уничтожили две боевые машины пехоты, 14 бронетранспортеров, 12 пикапов, три 152-милиметровые гаубицы Д-20, две 122-милиметровые гаубицы Д-30.

Как передавало 8 августа ИА Регнум, российские военные за минувшие сутки уничтожили украинский самолёт МиГ-29, а также цеха сборки дронов. По данным Минобороны, российские средства ПВО также уничтожили 12 реактивных снарядов HIMARS американского производства и 80 дронов ВСУ.

На брифинге Конашенков впервые сообщил об уничтожении британского бронетранспортёра Spartan. Удар по бронетранспортёру нанесли в зоне действия группировки войск «Центр».