Курск, 8 августа, 2024, 14:37 — ИА Регнум. Подмосковье направило для помощи мирным жителям Курской области семь бригад скорой помощи и более 20 врачей. Об этом сообщил в четверг, 8 августа, губернатор Московской области Андрей Воробьёв.

Алексей Сухоруков/РИА Новости

«Семь бригад скорой помощи и 22 врача из Подмосковья прибыли в Курскую область. Медиков сопровождала госавтоинспекция», — написал он в своём Telegram-канале.

По словам Воробьёва, одной из бригад врачей поставили задачу доставить 70-летнего пациента с огнестрельным ранением в столицу. Ему предстоит лечение в центральном институте травматологии. Также медикам предстоит эвакуировать 50 инвалидов.

Как сообщало ИА Регнум, 6 августа украинские военные совершили две попытки прорыва границы с Россией в Курской области. Утром российские позиции были атакованы 300 боевиками ВСУ, которые действовали при поддержке 11 танков и более 20 бронемашин. Российские бойцы сорвали попытку прорыва в Курскую область. Вторую попытку прорыва ВСУ предприняли вечером того же дня.

Кроме того, ВСУ нанесли серию ударов по мирным кварталам в населённых пунктах Курской области. Украинская армия целенаправленно атаковала людей, которые пытались выехать из приграничных районов. По данным Минздрава РФ, в результате обстрелов травмы и ранения получил 31 человек, в том числе шестеро детей.

Президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства 7 августа призвал регионы поддержать Курскую область на фоне атак ВСУ. Тульская область направила в подвергшийся нападению регион гуманитарный груз с водой, продуктами питания и средствами первой необходимости. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил о готовности столицы принимать жителей Курской области, пострадавших в ходе провокаций ВСУ.