Москва, 8 августа, 2024, 13:37 — ИА Регнум. Приговорённая к пожизненному заключению во Вьетнаме за контрабанду наркотиков россиянка Мария Дапирка сегодня вылетает в Россию. Об этом ИА Регнум рассказали в семье Марии. Также в семье рассказали, что пока не знают, что будет с уголовным делом Марии по прилёте в Россию.

ИА Регнум

Власти Вьетнама при непосредственном участии представителей генконсульства РФ передали 38-летнюю россиянку Марию Дапирку особому конвою ФСИН для доставки в РФ. Гражданка России в 2014 году была арестована в международном аэропорту Хошимина Таншоннят за контрабанду 2,7 кг кокаина. По законам Вьетнама за перевозку наркотиков ей грозила смертная казнь. Но суд в 2018 году приговорил её к пожизненному заключению во вьетнамской тюрьме. Тогда адвокат подал прошение о переводе Марии в Россию, чтобы она могла отбывать наказание на родине ближе к семье, а также могла рассчитывать на смягчение наказания в соответствии с российским законодательством. Но ждать перевода россиянке пришлось несколько лет. 8 августа 2024 года, спустя 10 лет после задержания, Мария Дапирка наконец возвращается в Россию. Об этом ИА Регнум рассказал её брат Вадим.

ИА Регнум

«У нас пока мало информации, сегодня Мария звонила маме и сказала, что вылетает в Россию, но мы пока не знаем подробностей, когда и куда она прилетит и что будет дальше», — говорит брат Марии.

Ранее ИА Регнум сообщало, что во Вьетнаме суд города Хошимина приговорил гражданку России к пожизненному заключению за попытку ввоза в страну наркотических средств. В двойном дне её чемодана нашли 2,7 кг кокаина. Защитники девушки утверждают, что запрещённые вещества в багаж девушки положил её друг из Нигерии, по его просьбе она перевозила посылку во Вьетнам.