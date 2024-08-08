Москва, 8 августа, 2024, 13:39 — ИА Регнум. Украинские войска с начала атак на Курскую область потеряли в общей сложности 660 бойцов и 82 единицы бронетехники. Об этом 8 августа сообщили в Министерстве обороны России.

t. me/V_Zelenskiy_official

Уточняется, что за сутки Вооружённые силы Украины (ВСУ) лишились в Курской области 400 военных и 32 единицы бронетехники.

«Всего с начала боевых действий на курском направлении потери противника составили 660 военнослужащих и 82 единицы бронетехники, в том числе восемь танков, 12 бронетранспортёров, шесть боевых машин пехоты, 55 боевых бронированных машин и инженерную машину разграждения», — говорится в сообщении.

В оборонном ведомстве подчеркнули, что российские военные продолжают операцию по уничтожению боевиков украинской армии.

Как сообщало ИА Регнум, 6 августа ВСУ дважды попытались прорваться в Курскую область, однако армия России пресекла эти попытки. Украинские боевики также подвергли обстрелам мирные кварталы в населённых пунктах региона, целенаправленно атакуя мирных жителей.

Начальник Генштаба Вооружённых сил РФ Валерий Герасимов 7 августа доложил президенту Владимиру Путину, что операция в регионе закончится разгромом противника и выходом на госграницу. В свою очередь, глава государства назвал атаку ВСУ в Курской области масштабной провокацией. Путин подчеркнул, что бойцы украинской армии бьют по жилым домам и машинам скорой помощи различным оружием, включая ракеты.

Врио заместителя главы Курской области Андрей Белостоцкий заявил, что ВСУ не продвинулись в регионе, а, наоборот, отступают из него. В результате вылазки украинских боевиков погибли четыре мирных жителя.