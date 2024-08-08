Мелитополь, 8 августа, 2024, 13:23 — ИА Регнум. По неподтвержденной информации, в Киеве произошло покушение на министра обороны Украины Рустема Умерова. Об этом заявил 8 августа председатель комиссии Общественной палаты по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

RONALD WITTEK/EPA/ТАСС Министр обороны Украины Рустем Умеров

«В Киеве — рядом с ним сработало взрывное устройство, министра увезли на скорой. Состояние пациента пока неизвестно», — написал Рогов в своём Telegram-канале.

Он отметил, что информация была получена от одного из украинских блогеров.

Как сообщало ИА Регнум, в конце мая британская газета The Times опубликовала информацию о том, что на Украине предотвращено покушение на главу разведки минобороны Кирилла Буданова (физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов).

По данным источников газеты, его хотели устранить двое полковников управления госохраны главы киевского режима Владимира Зеленского — Андрей Гук и Александр Деркач. Предполагалось, что по автомобилю Буданова будет нанесён ракетный удар. Полковников выследили и покушение предотвратили, заявили источники издания.