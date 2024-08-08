Москва, 8 августа, 2024, 12:54 — ИА Регнум. Гости интерактивной выставки «Станция Манеж. Московский транспорт — 2030» могут совершить виртуальное путешествие по маршруту будущей первой высокоскоростной магистрали (ВСМ-1) Москва — Санкт-Петербург. Выставка проходит в рамках форума-фестиваля «Территория будущего. Москва 2030».

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«Уже сегодня на выставке «Станция Манеж. Московский транспорт — 2030» можно совершить виртуальную поездку из Москвы в Санкт-Петербург в мультимедийном поезде ВСМ», — сказал заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов. Он добавил, что строительство магистрали реализуется в рамках проекта президента Владимира Путина и магистраль — важнейшая задача развития транспортного комплекса столицы.

«ВСМ-1 позволит ускорить пассажирское сообщение между крупнейшими городами страны, повысит мобильность жителей регионов и окажет стимулирующий эффект для экономики», — отметил Ликсутов.

Пассажиры мультимедийного поезда увидят знакомые города и знаковые достопримечательности, оценят скорость состава и узнают, насколько сократится время в пути от Москвы до Твери, Великого Новгорода и Санкт-Петербурга.

Новые поезда начнут курсировать между Москвой и Санкт-Петербургом в 2028 году. Они будут развивать скорость до 400 километров в час. До Северной столицы можно будет добраться всего за два часа 15 минут.