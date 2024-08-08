Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край, 8 августа, 2024, 12:28 — ИА Регнум. Комсомольский НПЗ (входит в структуру «Роснефти») запустил автоматическую станцию налива нефтепродуктов. Она позволяет с высокой точностью проводить одновременную отгрузку нескольких видов бензинов и дизельного топлива в автоцистерны.

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть»

Мощность станции, оснащённой цифровым оборудованием, составляет 216 тыс. тонн в год. А высокая степень автоматизации позволяет управлять всеми процессами дистанционно, в том числе планировать отгрузку и отслеживать массу нефтепродуктов отдельно для каждой автоцистерны, оформлять товарные документы в режиме реального времени.

Помимо этого, конструкция станции предполагает полное исключение попадания паров топлива в атмосферный воздух, что обеспечивает высокую экологичность станции. А высокий уровень промышленной безопасности гарантируют системы видеонаблюдения, газоанализа, пожаротушения и сигнализации.

Ввод нового объекта расширил возможности Комсомольского НПЗ по бесперебойному снабжению регионов Дальнего Востока моторным топливом, доставляемым бензовозами.

Отметим, Комсомольский НПЗ — крупнейшее нефтеперерабатывающее предприятие в Хабаровском крае. Оно играет ключевую роль в нефтепродуктообеспечении регионов Дальневосточного федерального округа.