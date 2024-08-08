Орел, 8 августа, 2024, 12:42 — ИА Регнум. Власти Орловской области рекомендовали отложить все массовые торжественные и увеселительные мероприятия в связи с атаками ВСУ на Курскую область. Об этом 8 августа сообщил губернатор региона Андрей Клычков.

Юлий Ахромеев/РИА Новости

«Рекомендовали органам власти и общественным организациям перенести проведение массовых торжественных и увеселительных мероприятий на другое время, когда освободим нашу территорию, а сейчас нужно нацелить все силы на помощь пострадавшим», — написал он в Telegram-канале.

Орловская область помогает пострадавшему региону, на данный момент она приняла 77 человек, покинувших приграничные районы Курской области. Их разместили в гостиницах и пунктах временного размещения, обеспечили необходимыми вещами. Губернатор распорядился подготовить места для возможных новых эвакуированных.

Кроме того, в Орловской области собирают гуманитарную помощь для пострадавших районов. В первую очередь требуются бутилированная вода, одежда, нижнее белье, предметы личной гигиены. В Орле их принимают в центре патриотического воспитания «Патриот-57» на улице Привокзальная, 8.

Как передавало ИА Регнум, 7 августа Клыков сообщил о первой принятой в регионе группе жителей приграничных районов Курской области. Он заявил о готовности принять столько желающих, сколько потребуется.

ВСУ начали попытки прорвать российскую границу в Курской области 6 августа. В первой попытке участвовали 300 украинских боевиков при поддержке 11 танков и более 20 бронемашин. Российские бойцы разгромили наступавших.

Вторую попытку прорыва ВСУ начали вечером того же дня. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов 7 августа доложил президенту России Владимиру Путину, что операция в Курской области закончится разгромом противника и выходом на госграницу.

Утром 8 августа Минобороны сообщило, что общие потери украинских подразделений, атакующих Курскую область, составили 660 военных и 82 единицы бронетехники, в том числе восемь танков.

Власти Курской области, по данным на утро 8 августа, эвакуировали из приграничных районов около 3 тыс. жителей. Из них 1,5 тыс. человек находятся в пунктах временного размещения.