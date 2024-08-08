Москва, 8 августа, 2024, 12:01 — ИА Регнум. Актёр Орловского государственного театра «Свободное пространство», известный по роли в фильме «Тихий Дон», Владимир Крашенинников умер в возрасте 75 лет в Абхазии, куда он поехал со своей супругой Татьяной на отдых. Причиной смерти стал оторвавшийся тромб. Тело актёра уже кремировали, сообщила ИА Регнум супруга артиста.

ИА Регнум Владимир Крашенинников

«Последнее время муж чувствовал себя не очень хорошо. Болело сердце и скакало давление. Но мы решили не отменять поездку в Абхазию. Прилетели и через два дня, ночью муж умер. Скорая пыталась его спасти, но не удалось. У него оторвался тромб», — рассказала Татьяна.

В театре у Владимира были каникулы, последняя репетиция состоялась в июне. Актёр большую часть времени проводил дома перед поездкой в Абхазию.

Кадр из к/ф «Тихий дон»

Театр «Свободное пространство», в котором служил Крашенников, отметил, что Владимир был хорошим наставником для молодых актёров.

«Владимир Крашенинников посвятил театральной сцене почти 50 лет, 39 из них играл в нашей труппе. Актер всегда с радостью делился опытом с молодыми дарованиями, горячо поддерживал коллег. Служить в театре бок о бок с этим талантливейшим артистом было большим счастьем для каждого из нас», — говорится в сообщении театра.

Актёр родился в 1948 году. В 1974-м окончил Школу-студию МХАТ. Во второй половине 1970-х годов — актер Московского драматического театра имени К. С. Станиславского. С 1985 года служил в театре «Свободное пространство». Зрители запомнили Крашенинникова по ролям в фильмах «Тихий Дон» и «Женитьба Белугина».