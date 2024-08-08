Москва, 8 августа, 2024, 11:35 — ИА Регнум. Американский видеохостинг YouTube 8 августа перестал работать на компьютерах у большей части жителей России. Об этом 8 августа сообщил корреспондент ИА Регнум.

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков

Сайт YouTube не загружается вне зависимости от провайдера домашнего интернета, у некоторых пользователей выдает ошибку, а ещё у части пользователей показывает «бесконечную» загрузку.

Те, кто всё-таки смог зайти на сайт видеохостинга, видят сообщение об отсутствии интернета с просьбой проверить подключение к нему.

По информации портала сбой.рф, по состоянию на 11:20 мск на работу YouTube поступило порядка 5 тыс. жалоб от российских пользователей.

Как сообщало ИА Регнум, 3 августа стало известно, что YouTube перестал воспроизводить видео высокого качества почти во всех браузерах на территории РФ. Пользователи тогда уточнили, что в части стационарных устройств видео воспроизводилось, а на других устройствах (у тех же пользователей) — нет.

Роскомнадзор 26 июля заявил, что многочисленные нарушения российского законодательства, неуважение к России и её гражданам являются основанием для принятия мер в отношении YouTube. Уточнялось, что у властей РФ имеется достаточно инструментов «для мотивации» владеющей видеохостингом компании в сложившейся ситуации.

Позднее в этот же день в Госдуме предупредили, что YouTube в России в скором времени замедлится до 70%. Причиной этого станет то, что российские дата-центры, которые сотрудничают с платформой Google (владельцем YouTube), намерены в ближайшие дни прекратить работу с компанией по «серым» схемам.

Заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Андрей Настасьин 31 июля заявил, что YouTube не является нейтральной интернет-платформой, ориентирующейся на интересы своей аудитории, а отрабатывает политические установки властей США. Дипломат напомнил, что администрация видеохостинга продолжает игнорировать законные требования Роскомнадзора об удалении материалов экстремистского характера.