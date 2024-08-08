Париж, 8 августа, 2024, 11:45 — ИА Регнум. Организаторы соревнований по гребле на летних Олимпийских играх запретили спортсменке с Украины Анастасии Рыбачок участвовать в турнире с политическим лозунгом, нанесённым на лодку, сообщил главный тренер украинской команды Игорь Нагаев.

Соцсети Анастасия Рыбачок

На лодку каноистки нанесли надпись на английском языке «I am Ukrainian» («Я — украинка»).

«Произошёл такой казус: Анастасия Рыбачок заказала лодку, на ней было написано «Я — украинка». Организаторам соревнований это очень не понравилось, они сказали, что это политическая реклама», — процитировало Нагаева издание «Общественное».

Он отметил, что пришлось подчиниться требованию организаторов. В результате часть фразы заклеили, часть закрасили краской, чтобы получилось слово «Ukraine».

В четверг, 8 августа, состоится квалификационный раунд среди каноэ-одиночек на 200 м. Также в этот день пройдёт ¼ финала.

Как сообщало ИА Регнум, в декабре 2023 года Международный олимпийский комитет (МОК) объявил, что российских и белорусских спортсменов допустят к участию в Олимпиаде только в «нейтральном статусе» при соблюдении ряда критериев. Им в том числе запрещено демонстрировать символы своих стран. Также на игры не допустят тех, кто публично заявил о поддержке СВО или подписал контракт с силовыми структурами.

В апреле 2024 года президент Международного олимпийского комитета Томас Бах в разговоре с российскими пранкерами Вованом (Владимиром Кузнецовым) и Лексусом (Алексеем Столяровым) заявил, что МОК просил украинцев следить за патриотическими высказываниями спортсменов из России в интернете, чтобы не допустить их участия в Олимпиаде в Париже.