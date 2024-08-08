Москва, 8 августа, 2024, 11:24 — ИА Регнум. Холдинг «Мосинжпроект» стал участником национального проекта «Производительность труда» с целью повышения эффективности рабочих процессов компании. Об этом сообщил генеральный директор АО «Мосинжпроект» Сергей Жуков.

АО «Мосинжпроект»

Участие в нацпроекте «Производительность труда» позволит провести независимую экспертизу работы «Мосинжпроекта» с точки зрения возможностей снижения временных и трудовых затрат, а также апробацию и последующее внедрение лучших практик бережливого производства.

По словам заместителя генерального директора по кадровой политике АО «Мосинжпроект» Григория Мазитова, реализация программы повышения производительности труда будет выполняться поэтапно. «Сначала проходит обучение рабочей группы, далее диагностика бизнес-процессов и выявление точек роста. Затем определяются перспективы развития, разрабатывается план мероприятий, внедрение и тиражирование улучшений. Дорожная карта участия в проекте рассчитана на три года. Наша задача — не только добиться улучшения некоторых количественных показателей, но и достичь результата, который позитивно скажется на повседневной деятельности всей команды инжинирингового холдинга», — пояснил Григорий Мазитов.

АО «Мосинжпроект»

Национальный проект «Производительность труда» — мера государственной поддержки предприятий. Участие в проекте позволяет компаниям увеличивать объемы выпускаемой продукции и сокращать производственные издержки без дополнительных затрат. В Москве нацпроект реализуется с начала 2022 года. До конца 2024 года в нем смогут принять участие 419 предприятий. Реализацией проекта в столице занимается Региональный центр компетенций Москвы, подведомственный Департаменту экономической политики и развития города.

«Мосинжпроект» — участник реализации ключевых градостроительных программ Москвы, включен в Перечень системообразующих организаций российской экономики в сфере строительства и ЖКХ. За всю историю «Мосинжпроекта» его специалисты внесли вклад в создание свыше шести тысяч километров автодорог, более 100 мостов и эстакад, а за последние 12 лет с их участием введено 160 километров линий и 75 станций метрополитена, построено и реконструировано 12 электродепо. Кроме того, создан ряд знаковых объектов гражданского строительства.

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