Москва, 8 августа, 2024, 10:41 — ИА Регнум. Московский городской суд 21 августа рассмотрит жалобу на арест бывшего заместителя министра обороны России генерала Дмитрия Булгакова, сообщил 8 августа его адвокат.

Антон Новодережкин/ТАСС

Защита подала жалобу в Басманный суд Москвы. Апелляцию будет рассматривать Мосгорсуд.

Как сообщало ИА Регнум, занимая должность заместителя министра, Булгаков отвечал за материально-техническое обеспечение Минобороны. Его задержали 26 июля в рамках уголовного дела, возбуждённого по статье «Мошенничество в особо крупном размере» (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Суд 27 июля отправил Булгакова под арест в СИЗО-2 «Лефортово».

Сегодня, 8 августа, следствие официально предъявило Булгакову обвинение в мошенничестве в особо крупном размере, которые было выявлено в схеме поставок определённого оборудования Военно-медицинской академии им. С. М. Кирова в Санкт-Петербурге.

Защита Булгакова 8 августа обжаловала решение суда об избрании меры пресечения в виде ареста, подав апелляцию в Басманный суд Москвы.