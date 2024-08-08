Курск, 8 августа, 2024, 11:02 — ИА Регнум. Взрыв прогремел над внедорожником военного корреспондента ВГТРК Евгения Поддубного в районе въездного кольца перед Суджей. Об этом рассказал 8 августа военкор газеты Александр Коц.

Телеграм-канал Евгения Поддубного. Кадр из видео Евгений Поддубный

Подробности случившегося ему поведали оператор Рубен Меробов и звукооператор Стас Еловский, которые направлялись в город вместе с Поддубным в отдельном внедорожнике.

В Суджу команда решила заехать под вечер 7 августа, так как там находился один из знакомых офицеров пострадавшего корреспондента. Подъезжая к въездному кольцу, мужчины услышали звуки автоматных очередей. Поддубный сразу развернул машину, Меробов и Еловский последовали за ним, и в этот момент над авто военкора раздался взрыв. Вероятно, дрон-камикадзе, что объясняет стрельбу — российские военные пытались его сбить, указал Коц в своей статье для KP.RU.

Автомобиль съехал в кювет и перевернулся, в кузове воспламенился дополнительный бак для дизеля. По словам членов съёмочной группы, они смогли выломать двери, салон был охвачен огнём.

В статье Коц написал, новость о том, что Поддубного доставили в курскую больницу, он узнал от общего друга-спецназовца. Тут же отправился туда. В одной из палат реанимации был раненный военкор. При встрече он первым делом поинтересовался, что с членами его команды Меробовым и Еловским.

«Ожоги на спине, мелкие осколки, КТ не выявила ни черепно-мозговой травмы, ни повреждений внутренних органов», — отметил Коц.

Журналист предположил, что Поддубный мог выпасть из салона в момент «кувыркания» автомобиля, а группа не заметила этого в темноте. Врачи сообщили, что в больницу военкора доставили военные. Возможно, подобрала эвакуационная группа, отметил Коц.

Как сообщало ИА Регнум, Как сообщало ИА Регнум, вечером 7 августа появилась информация о том, что Поддубный получил ранение при атаке дрона украинских войск в Курской области. Военкора доставили в Курскую областную больницу. Позднее сообщалось, что он находится в крайне тяжёлом состоянии.

По факту ранения Поддубного Следственный комитет возбудил уголовное дело о покушении на убийство и воспрепятствовании журналистской деятельности. Подчёркивалось, что в момент атаки украинских сил, в результате которой пострадал журналист, военкор не имел при себе оружия и не принимал участия в боевых действиях.

Утром 8 августа стало известно, что пострадавшего журналиста направили для продолжения лечения в Москву. Сам пришедший в сознание военкор в аудиосообщении поблагодарил всех, кто за него переживает и подчеркнул, что Россия обязательно победит.

Заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак в ночь на 8 августа заявил, что организация обеспокоена атакой на Поддубного. Он подчеркнул, что ООН жёстко осуждает нападения на журналистов.