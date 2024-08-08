* — СМИ, признанное в РФ иностранным агентом

Москва, 8 августа, 2024, 10:35 — ИА Регнум. Суд в Москве назначил журналисту Юрию Дудю (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом) административный штраф в размере 40 тыс. рублей, следует из постановления Таганского районного суда.

Александр Вильф/РИА Новости Юрий Дудь (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом)

«Признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст. 19.34 КоАП РФ («Нарушение порядка деятельности иностранного агента»)», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале судов общей юрисдикции города Москвы.

Минюст 15 апреля 2022 года добавил журналиста в список иностранных агентов.

В феврале 2024 года Госдума приняла закон о запрете рекламы на информационных ресурсах иноагентов. Закон запретил рекламировать ресурсы иноагентов в СМИ. Президент России Владимир Путин 11 марта подписал закон.

В апреле сообщалось, что журналист неоднократно нарушал закон об иностранных агентах. Так, с середины марта он прекратил помечать публикации в Telegram-канале соответствующей маркировкой.