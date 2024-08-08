Вашингтон, 8 августа, 2024, 11:11 — ИА Регнум. Бывший американский разведчик, офицер морской пехоты США в отставке Скотт Риттер считает обыски агентов Федерального бюро расследований (ФБР) в его доме актом запугивания со стороны властей страны из-за его сотрудничества с российскими СМИ. Он рассказал об этом вечером 7 августа.

Елена Афонина/ТАСС Военный эксперт, бывший разведчик морской пехоты США Скотт Риттер

«Я журналист, и я получаю компенсацию за свою работу… Я не нарушаю закон о регистрации иностранных агентов, и они это знают. Это был акт запугивания со стороны правительства США», — заявил он в обращении в своём Telegram-канале.

Эксперт уточнил, что его обвинили в том, что его статьи якобы направлены на манипулирование мнением жителей США в интересах России. Риттер со своей стороны подчеркнул, что не делал ничего плохого, а поэтому не намерен отступать, несмотря на обвинения и акты устрашения американских властей.

Как сообщало ИА Регнум, 7 августа ФБР провело обыски в доме и автомобиле Риттера в городе Делмаре. По данным местных СМИ, агенты вынесли из дома экс-разведчика свыше 20 картонных коробок с неизвестным содержимым.

В июне власти США изъяли у Риттера загранпаспорт. Про словам эксперта, это было сделано для того, чтобы помешать ему ездить в Россию и не давать бороться с русофобией в США.

В тот момент Риттер намеревался посетить Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) и другие места в России. Бывший разведчик во время своей поездки собирался хотел узнать мнение россиян об угрозе ядерной войны. По слова эксперта, его планы серьёзно встревожили американскую администрацию, которая в итоге решилась на беспрецедентные меры — его сняли с рейса в РФ и изъяли у него паспорт.