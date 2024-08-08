Астрахань, 8 августа, 2024, 10:16 — ИА Регнум. В Астрахани правоохранительные органы задержали ряд городских чиновников, в том числе экс-мэра Олега Полумордвинова. Об этом 8 августа сообщили в пресс-службе губернатора Астраханской области.

Григорий Сысоев/РИА Новости Бывший мэр Астрахани Олег Полумордвинов

«Сегодня <…> задержаны бывший глава администрации МО «Городской округ город Астрахань» Полумордвинов Олег, бывший заместитель главы [города] ― начальник управления дорожного хозяйства и транспорта администрации Сапрыкин Иван», ― говорится в сообщении.

Кроме того, правоохранители задержали директора ООО «Айтиком» Виктора Фёдорова.

Уточняется, что их подозревают в оказании общего покровительства за определённое денежное вознаграждение при выполнении муниципального заказа по осуществлению работ в сфере дорожного хозяйства. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по статье о покушении на мошенничество.

Как сообщало ИА Регнум, Полумордвинов с 1 апреля 2021 года занимал должность министра строительства и ЖКХ Астраханской области. С 29 апреля 2022 года был назначен исполняющим обязанности главы Астрахани. С 6 июня 2022 года являлся главой муниципального образования «Городской округ город Астрахань».

14 июня текущего года Полумордвинов сообщил, что принял «непростое» для него решения об уходе в отставку. Он поблагодарил горожан за совместную работу и поддержку в делах и начинаниях, а также команду муниципалитета, с которой он работал, находясь на занимаемом посту.

С 17 июля 2024 года его назначили ректором Астраханского государственного архитектурно-строительного университета (АГАСУ).

В мае уголовное дело о мошенничестве в крупном размере возбудили в отношении задержанного советника губернатора Орловской области Сергея Лежнева. Суд 27 мая избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу на 31 день. Как сообщили СМИ, чиновника подозревают в причастности к хищению 76 млн рублей при строительстве Красного моста в Орле.