Москва, 8 августа, 2024, 10:06 — ИА Регнум. «ФосАгро» нарастила производство минеральных удобрений на 3,6% за первое полугодие 2024 года. За это время компания произвела 5,9 млн тонн агрохимической продукции.

Иван Шилов ИА REGNUM «ФосАгро»

В компании отмечают, что основной прирост обеспечили фосфорные удобрения и кормовые фосфаты. Кроме того, важную роль в развитии сыграли инвестиционные проекты, благодаря которым удалось обеспечить модернизацию действующих и строительство новых мощностей. В этом году компания направляет в развитие рекордный объем средств — более 73 млрд рублей.

Важным событием для компании стал запуск Волховского производственного комплекса. Старт работе 5 марта в режиме телемоста дал президент России Владимир Путин.

По словам генерального директора «ФосАгро» Михаила Рыбникова, на Волховском и Череповецком комплексах продолжается реализация проектов по увеличению переработки апатитового концентрата. В Череповце также стартовал проект по увеличению мощности цеха фторида алюминия.

А в Балакове активно идёт третий этап развития производственного комплекса с созданием гибкой схемы выпуска удобрений MAP/DAP/NPS/NPK и наращиванием валового объёма производства.

По итогам года «ФосАгро» рассчитывает установить новый производственный рекорд, выпустив более 11,5 млн тонн агрохимической продукции.

Особое внимание компания уделяет кадровой безопасности. «ФосАгро продолжает наращивать инвестиции в человеческий капитал, считая обеспечение кадровой защищенности долгосрочным приоритетном компании. Более 10 лет ФосАгро развивает корпоративную систему подготовки специалистов от школы до трудоустройства в компании. За это время на её развитие ФосАгро направила 6 млрд рублей», — подчеркнул Михаил Рыбников.

Также компания уже начала работу над созданием уникального для нашей страны подземного учебного полигона на базе горно-обогатительного комбината «Апатит». Ежегодно более 500 студентов будут проходить там практику — работать на самом современном оборудовании в реальных условиях подземного рудника, получать самые передовые знания о профессии.