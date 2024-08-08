Москва, 8 августа, 2024, 10:07 — ИА Регнум. Экс-заместитель министра обороны России генерал армии Дмитрий Булгаков обжаловал свой арест по делу о мошенничестве, сообщили 8 августа в правоохранительных органах.

Алексей Ерешко/пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС Экс-заместитель министра обороны России генерал армии Дмитрий Булгаков

Апелляция поступила в Басманный суд Москвы, который ранее избрал Булгакову меру пресечения.

Рассматривать её будет Мосгорсуд. Дата заседания пока не назначена, передала Lenta.ru.

Как сообщало ИА Регнум, следствие предъявило обвинение Булгакову в мошенничестве в особо крупном размере. Во время работы в Минобороны РФ он отвечал за материально-техническое обеспечение ведомства.

По версии следствия, он лоббировал интересы АО «Грязинский пищевой комбинат», используя служебное положение. Так, с 2014 по 2021 год комбинат выиграл 11 закупок на 34,6 млн рублей. Также по этому делу ещё в апреле задержали троих членов совета директоров указанной компании. Речь идёт об Александре Михаленко, Валерии Ковалевиче и Эльвире Смирновой.

В деле также фигурирует АО «Военторг». Организацию подозревают в том, что она могла быть «прослойкой» между Министерством обороны и «Грязинским пищевым комбинатом».

Должность замминистра обороны Булгаков занимал с 2008 по 2022 год. В сентябре 2022-го он был освобождён от должности в связи с переходом на другую работу.