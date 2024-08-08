Москва, 8 августа, 2024, 09:47 — ИА Регнум. Производство удобрений в России за первое полугодие 2024 года выросло на 4%. Об этом сообщил глава Минпромторга Антон Алиханов в ходе совещания под руководством президента РФ Владимира Путина.

Дарья Антонова, ИА REGNUM Антон Алиханов

«В интересах наших аграриев наращивается производство удобрений — за полгода рост составил 4%. В марте вы, Владимир Владимирович, запустили Волховский химический комплекс», — отметил глава ведомства.

Старт промышленной эксплуатации нового комплекса по выпуску минеральных удобрений компании «ФосАгро» в Волхове президент дал 5 марта. Владимир Путин подчеркнул, что «ФосАгро» является одним из лидеров отрасли.

«Фишка предприятия — в том продукте, о котором сейчас только было сказано. А именно в экологически чистом продукте — это экологически чистые удобрения. В мире, наверное, немного таких производств», — отмечал Путин.

Благодаря запуску завода в Волхове компания нарастила выпуск удобрений на 3,6% — до 5,9 млн тонн. В «ФосАгро» отметили, что такой темп позволяет рассчитывать на преодоление по итогам года производственного рубежа в 11,5 млн тонн агрохимической продукции.

Волховский производственный комплекс — ключевой инвестиционный проект «ФосАгро». Он был построен российскими подрядчиками с применением наилучших отечественных технологий. Так, в рамках модернизации были возведены новые производства экстракционной фосфорной и серной кислот, водорастворимых минеральных удобрений, созданы новые складские мощности и комплекс по утилизации отходящего технологического пара, обеспечивающий предприятие собственной электроэнергией на 85%. Ожидается, что ежегодный объем производства удобрений вырастет более чем в пять раз к уровню 2019 года и превысит 1 млн тонн.